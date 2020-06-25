2020-06-25T22:41:49+03:00
Общество

Власти региона составляют «черный список» недвижимости, которую используют с нарушениями

Речь идет и о гостиницах в многоквартирных домах
Надежда РЖЕВСКАЯ
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На территории Калининградской области уже выявлено более ста объектов, осуществляющих гостиничную деятельность в индивидуальных или многоквартирных домах, а также 32 объекта незавершенного строительства, в которых различными предприятиями осуществляется предпринимательская деятельность. Такие данные озвучили сегодня в региональном правительстве на совещании по вопросу нарушения законодательства в части использования объектов недвижимости.

- Наша задача – побудить собственников привести свои объекты в соответствие, - отметил во время совещания глава региона Антон Алиханов. - Правительство Калининградской области готово оказывать всевозможное содействие. Предлагаю в ближайшее время провести встречу с этими предпринимателями и объяснить им пути решения сложившейся ситуации, а также - обозначить сроки устранения нарушений. Для тех, кто откажется взаимодействовать, будут выработаны меры по привлечению к ответственности. Необходимо не допустить уменьшения объема средств, получаемых от налогов и сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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