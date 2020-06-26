В Калининграде сотни домов остались без света

26 Июнь 2020 2020-06-26T01:40:48+03:00

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Примерно в 23.30 на значительной части Калининграда выключился свет. Как сообщают корреспонденты "КП", электричества нет и в Центральном, и в Ленинградском, и в Балтийском районах. Пользователи соцсетей пишут, что свет погас на улицах Кутузова, Галицкого, Озерова, Гостиная, Суворова, Ленинском проспекте и других.. Не работают фонари и светофоры.

В 23.45 стала поступать информация о постепенном включении света - на Каштановой аллее, улице Кутузова, проспекте Мира и некоторых других улицах.

В пресс-службе «Янтарьэнерго» корреспонденту «Комсомолки» в Калининграде сообщили, что произошло технологическое нарушение, причины которого еще выясняются.

- Основная часть потребителей была перезапитана в течение 18 минут, также в ближайшее время будет восстановлено электроснабжение потребителей района Южного вокзала, на месте работают специалисты, - отметили в пресс-службе, добавив, что свет должен появиться в течение ближайших 10-15 минут.

В соцсетях высказывается версия, что неполадка произошла с трансформатором на улице Эльблонгской. Эта версия сейчас проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU