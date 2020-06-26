«Янтарьэнерго»: электроснабжение в Калининграде будет полностью восстановлено в течение ближайших 10 минут

26 Июнь 2020 2020-06-26T01:27:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В компании «Янтарьэнерго» «Комсомолке» в Калининграде сообщили, что на большинстве улиц Калининграда электроснабжение восстановлено. Проблемным остается участок возле Южного вокзала. Однако специалисты работают, и свет здесь появится в течение ближайших 10 минут.

Что касается причин внезапного блэкаута, то они пока выясняются.

- Произошло технологическое нарушение, причины которого еще выясняются. Основная часть потребителей была перезапитана в течение 18 минут, - сказали «КП» в пресс-службе «Янтарьэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU