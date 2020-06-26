2020-06-26T01:27:24+03:00
Происшествия

«Янтарьэнерго»: электроснабжение в Калининграде будет полностью восстановлено в течение ближайших 10 минут

В большинстве домов свет появился
Кирилл Алексеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В компании «Янтарьэнерго» «Комсомолке» в Калининграде сообщили, что на большинстве улиц Калининграда электроснабжение восстановлено. Проблемным остается участок возле Южного вокзала. Однако специалисты работают, и свет здесь появится в течение ближайших 10 минут.

Что касается причин внезапного блэкаута, то они пока выясняются.

- Произошло технологическое нарушение, причины которого еще выясняются. Основная часть потребителей была перезапитана в течение 18 минут, - сказали «КП» в пресс-службе «Янтарьэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU

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