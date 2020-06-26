Под Калининградом на месте добычи песка во время подготовки к ЧМ-18 высадили тысячи деревьев

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Месторождение песков «Зеленогорское» расположено на территории Переславского участкового лесничества. Площадь арендованного участка составляет 63,6 га. Основная часть песка пошла на строительство крупных инфраструктурных объектов ЧМ-18, Северного обхода Калининграда и Приморской ТЭЦ.

В настоящее время добыча песка завершена. В соответствии с проектом при завершении разработки карьера территория подлежала технической и биологической рекультивации.

По данным регионального правительства, в ходе работ по рекультивации было проведено искусственное лесовосстановление в карьере «Зеленогорское» на общей площади 43,38 га. Всего высажено более 130 тысяч сеянцев сосны, дуба и ели. Посадка лесных культур проводилась под контролем лесничих Калининградского лесничества и департамента лесного хозяйства регионального минприроды.

Добавим, осенью 2011 года на месторождении песков «Восточно- Кумачевское» был проведен весь комплекс работ, предусмотренный проектами рекультивации и освоения лесов. Сегодня эта территория представляет собой молодой сосновый лес, высота деревьев – более двух метров.

ИСТОЧНИК KP.RU