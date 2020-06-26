2020-06-26T10:15:24+03:00
Общество

После скандала со свадьбой Алиханов заморозил выплаты рестораторам из бюджета

Губернатор пообещал встретиться с представителями отрасли
Николай Литвинов
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Как уже рассказывала «Комсомолка», губернатор Антон Алиханов возмутился проведением свадьбы в одном из ресторанов в Багратионовском районе. Несмотря на то, что заведения общепита могут работать с 20 июня, проведением там массовых мероприятий по-прежнему остается под запретом.

Последствия скандала не заставили себя ждать. На своей странице в Instagram губернатор объявил о том, что замораживает поддерживающие выплаты из бюджета.

- Недавно вместе с предпринимательским сообществом обсуждали меры поддержки для сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе). Приняли по итогу обсуждения постановление о субсидировании компании для «рестарта» сразу после их открытия. Но оказалось, что многим не нужен рестарт, они либо не останавливались, либо работали с грубеи шими нарушениями, а значит ставили весь регион под риск новых вспышек инфекции и продления режима ограничении , - написал губернатор. - Такое поведение заставило меня сомневаться в необходимости тратить средства налогоплательщиков региона, а это почти 100 миллионов рублеи , на меры поддержки для таких «честных и ответственных» товарищеи . Принял решение заморозить выплаты компаниям отрасли, встретимся с ними вновь и коллегиально выработаем новые правила, если бизнес сможет доказать свою сознательность и понимание ответственности перед теми, чьи средства идут на его поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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