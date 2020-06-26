2020-06-26T10:18:02+03:00
Общество

Музей Балтфлота вошел в топ-7 самых интересных морских музеев в России

Рейтинг составил сервис Tvil.ru
Виктор Сергеев
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в День моряка, 25 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие морские музеи самые интересные для туристических поездок.

Большинство россиян (41,94%) проголосовало за Военно-исторический музей Черноморского флота в Севастополе.

На втором месте — Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге — 24,19% голосов. «Бронзу» получает Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске — 12,9% туристов проголосовали за крейсер.

По данным опроса Tvil.ru про самые интересные морские музеи, туристы отметили музей Балтийского флота в Калининградской области, Североморский музей истории города и флота в Мурманской области и музей морского флота Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке (по 6,45%), а также музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота в Москве (1,61%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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