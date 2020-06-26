Музей Балтфлота вошел в топ-7 самых интересных морских музеев в России
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в День моряка, 25 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие морские музеи самые интересные для туристических поездок.
Большинство россиян (41,94%) проголосовало за Военно-исторический музей Черноморского флота в Севастополе.
На втором месте — Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге — 24,19% голосов. «Бронзу» получает Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске — 12,9% туристов проголосовали за крейсер.
По данным опроса Tvil.ru про самые интересные морские музеи, туристы отметили музей Балтийского флота в Калининградской области, Североморский музей истории города и флота в Мурманской области и музей морского флота Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке (по 6,45%), а также музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота в Москве (1,61%).
ИСТОЧНИК KP.RU