ФСБ: В Калининграде мошенники обманом завладели 14 участками в СНТ
В Калининграде группа мошенников завладела 14 участками в садоводческом некоммерческом товариществе «Летнее» в Московском районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По версии следствия, в 2019 году злоумышленники, используя поддельные документы, осуществили государственную регистрацию прав собственности на четырнадцать земельных участков, расположенных в СНТ «Летнее» в. Калининграде. Ущерб составил более 5 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, УФСБ проводит «комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий».
ИСТОЧНИК KP.RU