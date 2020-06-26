ФСБ: В Калининграде мошенники обманом завладели 14 участками в СНТ

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:28:55+03:00

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В Калининграде группа мошенников завладела 14 участками в садоводческом некоммерческом товариществе «Летнее» в Московском районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2019 году злоумышленники, используя поддельные документы, осуществили государственную регистрацию прав собственности на четырнадцать земельных участков, расположенных в СНТ «Летнее» в. Калининграде. Ущерб составил более 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, УФСБ проводит «комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий».

ИСТОЧНИК KP.RU