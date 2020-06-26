В Калининграде открылись первые магазины «Пятерочка»
Еще по одному - в Зеленоградске и Черняховске
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщает пресс-служба X5 Retail Group, в Калининградской области отурылись первые магазины сети «Пятерочка». Они расположены в Калининграде на ул. Старшины Дадаева, 62, Московском проспекте, 257 и ул. Дзержинского, д. 166а; Также по одному магазину открылись в Зеленоградске на ул. Московская, 68 и в Черняховске на ул. Спортивная, 1.
Совокупная торговая площадь магазинов составляет более 3 тыс. кв. м, а ассортимент варьируется от 4 700 до 5 800 наименований. Наша область стала стала 66 регионом присутствия компании.
ИСТОЧНИК KP.RU