В Калининграде операторы «Безопасного города» разыскали потерявшуюся женщину

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:45:19+03:00

Горожанка находилась в беспомощном состоянии и была дезориентирована

Изменить размер текста: A A

Ночью 21 июня в Калининграде операторы «Безопасного города в процессе визуального мониторинга обнаружили пожилую женщину, которая числилась в розыске. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

«Она находилась в беспомощном состоянии и была дезориентирована. Операторы зафиксировали пенсионерку возле остановочного пункта на пересечении улицы Менделеева и проспекта Мира», - сообщили в учреждении.

Информацию направили в полицию, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Полицейские установили, что именно она находится в розыске как без вести пропавшая. После сообщения из УМВД ее забрали родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU