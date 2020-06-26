В Калининграде операторы «Безопасного города» разыскали потерявшуюся женщину
Ночью 21 июня в Калининграде операторы «Безопасного города в процессе визуального мониторинга обнаружили пожилую женщину, которая числилась в розыске. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.
«Она находилась в беспомощном состоянии и была дезориентирована. Операторы зафиксировали пенсионерку возле остановочного пункта на пересечении улицы Менделеева и проспекта Мира», - сообщили в учреждении.
Информацию направили в полицию, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Полицейские установили, что именно она находится в розыске как без вести пропавшая. После сообщения из УМВД ее забрали родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU