В Калининграде выявлено 19 новых случаев коронавируса

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:51:00+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2392 случая заболевания

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За сутки в Калининградской области выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2392 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU