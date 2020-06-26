2020-06-26T10:51:00+03:00
Общество

В Калининграде выявлено 19 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 2392 случая заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2392 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 988 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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