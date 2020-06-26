В Нестеровском районе сбили велосипедиста

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:59:27+03:00

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В четверг вечером в Нестеровском районе в ДТП пострадал велосипедист. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в поселке Пригородное. На улице Пригородной водитель «Опеля» сбил 36-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении и совершающего поворот налево.

В результате дорожного происшествия велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU