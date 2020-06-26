В Калининграде умер депутат Облдумы Александр Федоренко
В Калининграде умер депутат Облдумы Александр Федоренко. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Парламентарий скончался на 66-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны.
Александр Федоренко родился 10 января 1955 года. В 1976 году начал работать тренером по легкой атлетике ДСО «Локомотив». С 1989 года был избран председателем ДСО «Локомотив». С 1991 года начал предпринимательскую деятельность.
С 1994 года стал учредителем ряда предприятий, входящих в группу компании «ИнтерДизайн». Генеральный директор ООО «ОВЛ – Балтик».
В сентябре 2016 года избран депутатом Калининградской областной Думы шестого созыва.
ИСТОЧНИК KP.RU