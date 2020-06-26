26 Июнь 2020 2020-06-26T11:30:56+03:00

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В Калининграде умер депутат Облдумы Александр Федоренко. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Парламентарий скончался на 66-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны.

Александр Федоренко родился 10 января 1955 года. В 1976 году начал работать тренером по легкой атлетике ДСО «Локомотив». С 1989 года был избран председателем ДСО «Локомотив». С 1991 года начал предпринимательскую деятельность.

С 1994 года стал учредителем ряда предприятий, входящих в группу компании «ИнтерДизайн». Генеральный директор ООО «ОВЛ – Балтик».

В сентябре 2016 года избран депутатом Калининградской областной Думы шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU