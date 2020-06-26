В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области на выходных пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С 26 по 28 июня инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU