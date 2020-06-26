В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:51:30+03:00

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В Калининграде в пятницу, 26 июня, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С 9.00 до 18.00 отключат от электричества дома по ул. Ленинский пр-т 81, ул. Пролетарская 5а (д/с № 42), ул. Шевченко 11б.

Также с 9.00 до 18.00 отсутствует электричество в домах по ул. Аллея смелых 111-127, 152а (котельная), 154, и в то же время – в жилых домах и модулях горячего водоснабжения по ул. Зоологическая 55-65 (и модуль ГВС), ул. Кирова 89-95 (и модуль ГВС), ул. Леонова 28а (и модуль ГВС).

На ул. Носова 5-11, 18-20 электричество отключат с 13.30 до 18.00.

От холодной воды с 10.00 до 14.00 отключён дом по ул. Левитана 58 к.1 и пр-т Мира 7б, 9б.

На ул. Большая Песочная 1-17, 23-25, ул. Малая Песочная 1-3, а также на ул. Докука 1, 1а, 3, 5 и ул. Мира 4, 6 воду отключат с 10.00 до 16.00.;

Горячую воду с 9.00 до 18.00 перекроют в дом ул. Аллея смелых 154, а с 9.30 до 17.00 –в дома ул. Л. Иванихиной 1, 3, 5, ул. У. Громовой 1 (д/с № 83), 2-18, 22-26.

ИСТОЧНИК KP.RU