2020-06-26T12:30:34+03:00
Туризм

Когда возобновится железнодорожное сообщение Калининграда с "большой" Россией

Об этом сообщили в правительстве области
Николай Литвинов
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..Фото: Александр Подгорчук
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Движение пассажирских поездов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург было остановлено 6 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Спустя почти три месяца Минтранс РФ и РЖД согласовали восстановление железнодорожного сообщения нашего региона и «большой» России. Оно возобновится с 1 июля, сообщает klops.ru со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

- У нас было много обращений в Москву (по этому поводу), и работа нашего губернатора и правительства принесли свои плоды. Минтранс России согласовал возобновление железнодорожного сообщения между Калининградом и основной территорией России. В первых числах июля РЖД должны приступить к выполнению рейсов до Москвы и до Санкт-Петербурга, - отметил Лысков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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