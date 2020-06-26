Алиханов анонсировал строительство нового моста в районе Музея Мирового Океана
.Фото: Instagram.com
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Губернатор Антон Алиханов анонсировал строительство нового моста через Преголю в районе Музея Мирового Океана. Об этом глава региона написал в своем Instagram.
«Скоро начнём строить мост, который соединит остров Канта и улицу Гюго в районе Музея Мирового Океана», - написал Алиханов.
Также губернатор опубликовал фотографию положительного заключения государственной экспертизы на объект.
ИСТОЧНИК KP.RU