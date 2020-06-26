Алиханов анонсировал строительство нового моста в районе Музея Мирового Океана

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Антон Алиханов анонсировал строительство нового моста через Преголю в районе Музея Мирового Океана. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

«Скоро начнём строить мост, который соединит остров Канта и улицу Гюго в районе Музея Мирового Океана», - написал Алиханов.

Также губернатор опубликовал фотографию положительного заключения государственной экспертизы на объект.

ИСТОЧНИК KP.RU