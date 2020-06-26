В Васильково ребенок выпал из окна третьего этажа
В Гурьевском районе в четверг днем из окна третьего этажа выпал ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в переулке Калининградский в поселке Васильково . Из окна третьего этажа выпал 6-летний мальчик.
По предварительным данным, мама мальчика готовила на кухне, пока ребенок находился в соседней комнате. Когда она зашла в комнату, окно было раскрыто.
«Она выглянула и увидела, что внизу стоит мужчина и держит на руках ее сына. Мальчик упал на газон около дома», - сообщили в пресс-службе УМВД.
Ребенка с ушибами доставили в детскую областную больницу. По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU