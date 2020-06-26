2020-06-26T13:15:29+03:00
Общество

Исследование: Большинству калининградцев удается сохранять баланс между работой и личной жизнью

19% определенно точно и 54% скорее справляются с этой задачей
Виктор Сергеев
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Калининградской области и выяснила, удается ли работникам соблюдать баланс между личной жизнью и работой. В онлайн-опросе приняли участие 4 475 соискателей (в том числе из Калининградской области), работающих в настоящий момент.

По данным исследования, подавляющему большинству работников из Калининградской области удается сохранять баланс между работой и личной жизнью: 19% определенно точно и 54% скорее справляются с этой задачей. Еще 21% опрошенных скорее не добились успеха в достижении этой цели, и 5% работников признались в том, что не могут найти равновесие между рабочим и личным совсем. Интересно, что Калининградская область вошла в число регионов-лидеров, где работникам удается соблюдать life-work balance, уступив лишь жителям Волгоградской области (74%).

Среди представителей профобластей более сбалансированными оказались соискатели из сфер автомобильного бизнеса (72%), добычи сырья (65%), бухгалтерии, административного персонала, высшего менеджмента и производства (67%). В меньшей степени довольны текущей ситуацией в отношении равновесия личного и рабочего ИТ-специалисты, у 40% из которых нарушен баланс, работники сектора транспорта и логистики (39%), юристы (36%), а также соискатели из Томской области (50%).

С точки зрения трудового режима практически каждый второй соискатель из Калининградской области (46%) посвящает работе от 6 до 10 часов в день, каждый третий – более 10 часов. И 14% набралось тех, кто работает меньше 6 часов, причем по России в целом эта доля была заметно выше – 22%. Больше времени на решение рабочих задач тратят руководители среднего звена и топ-менеджеры, а лидерами по наименее продолжительному рабочему дню стали начинающие специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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