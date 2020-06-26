В Калининградской области в четверг более 47 тыс человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Явка составила 5,9%
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В четверг, 25 июня, в стране стартовало общероссийское голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Как сообщила председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская, в Калининградской области в четверг проголосовало 47 530 человек, или 5,9% от общего числа зарегистрированных в регионе граждан.
В целом по России накануне проголосовало (включая дистанционное голосование) 10 000 126 граждан. Это 9,2 % от числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU