В Калининградской области в четверг более 47 тыс человек проголосовали по поправкам в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:34:38+03:00

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В четверг, 25 июня, в стране стартовало общероссийское голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как сообщила председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская, в Калининградской области в четверг проголосовало 47 530 человек, или 5,9% от общего числа зарегистрированных в регионе граждан.

В целом по России накануне проголосовало (включая дистанционное голосование) 10 000 126 граждан. Это 9,2 % от числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU