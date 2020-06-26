Калининградец украл машину приятеля и сдал её на металлолом

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:40:16+03:00

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В Полесском районе полицейские раскрыли кражу автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 22-летний местный житель, который сообщил о пропаже автомобиля ВАЗ-21093. Участковые провели проверку и установили, что к краже причастен 28-летний местный житель.

«Мужчина рассказал, что ему срочно нужны были деньги, а постоянного источника дохода он не имел. Тогда он решил похитить автомашину своего знакомого, чтобы впоследствии сдать ее в пункт приема металлолома», - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции отработали пункты приёма металлолома и нашли украденную машину. Автомобиль скоро вернут законному владельцу, а по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU