В Калининградской области закрыли второй обсерватор за неделю
На этот раз - под Неманом
Изменить размер текста:
Как сообщили в региональном оперативном штабе, расположенный под Неманом детский лагерь "Спутник" завершил работу в качестве обсерватора. Там провели дезинфекцию и теперь готовят учреждение к летней оздоровительной кампании.
Напомним, в четверг стало известно, что власти приняли решение закрыть обсерватор в санатории «Мечта» в Светлогорске. Туда уже вернулись постояльцы.
По состоянию на 26 июня в Калининградской области под медицинским наблюдением остаются 3407 человек, в том числе, 67 человек - в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU