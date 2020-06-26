В Калининградской области закрыли второй обсерватор за неделю

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:12:09+03:00

На этот раз - под Неманом

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Как сообщили в региональном оперативном штабе, расположенный под Неманом детский лагерь "Спутник" завершил работу в качестве обсерватора. Там провели дезинфекцию и теперь готовят учреждение к летней оздоровительной кампании.

Напомним, в четверг стало известно, что власти приняли решение закрыть обсерватор в санатории «Мечта» в Светлогорске. Туда уже вернулись постояльцы.

По состоянию на 26 июня в Калининградской области под медицинским наблюдением остаются 3407 человек, в том числе, 67 человек - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU