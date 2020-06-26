В субботу в Калининградской области не будут продавать алкоголь

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:56:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 июня, в России будут праздновать День молодежи. В этот день в Калининградской области будет запрещена продажа алкоголя.

Напомним, антиалкогольный закон вступило в силу в регионе осенью 2019 года. Тогда Облдума приняла закон, по которому время продажи алкоголя сократилось на два часа. Теперь спиртное в области продают с 11 часов утра до 21 вечера.

Также было запрещено продавать спиртное в Рождество (7 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября).

ИСТОЧНИК KP.RU