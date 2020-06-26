В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции для жителей Калининградской области старше 65 лет продлен до 10 июля. Решение об этом принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в пятницу, 26 июня.
«Я еще раз обращаюсь к нашим гражданам старше 65 лет. При ухудшении самочувствия необходимо обращаться 103 или 112, звонить в свою поликлинику и вызывать терапевтов, фельдшеров. Надо ограничить число контактов, стараться не выходить из дома без надобности, обращаться в администрации, к социальным работникам, чтобы они обеспечили питанием и лекарствами на данный период», – подчеркнул губернаторАнтон Алиханов.
Главный санитарный врач Елена Бабура, сообщила, что в регионе зарегистрировано 2 392 случая заболевания коронавирусом, пятая часть из них – граждане старше 65 лет.
«В основном среди жителей региона этой возрастной категории коронавирус протекает в средней и тяжелой форме со значительным поражением органов дыхательной системы. Особую настороженность вызывает активное самолечение различными народными средствами, которые не только не снимают симптомов заболевания, но и откладывают момент вызова врача на дом. Это несет губительные последствия для организма человека», - сказала Бабура.
ИСТОЧНИК KP.RU