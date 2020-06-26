В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:08:48+03:00

В регионе зарегистрировано 2 392 случая заболевания коронавирусом, пятая часть из них – граждане старше 65 лет

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Режим самоизоляции для жителей Калининградской области старше 65 лет продлен до 10 июля. Решение об этом принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в пятницу, 26 июня.

«Я еще раз обращаюсь к нашим гражданам старше 65 лет. При ухудшении самочувствия необходимо обращаться 103 или 112, звонить в свою поликлинику и вызывать терапевтов, фельдшеров. Надо ограничить число контактов, стараться не выходить из дома без надобности, обращаться в администрации, к социальным работникам, чтобы они обеспечили питанием и лекарствами на данный период», – подчеркнул губернаторАнтон Алиханов.

Главный санитарный врач Елена Бабура, сообщила, что в регионе зарегистрировано 2 392 случая заболевания коронавирусом, пятая часть из них – граждане старше 65 лет.

«В основном среди жителей региона этой возрастной категории коронавирус протекает в средней и тяжелой форме со значительным поражением органов дыхательной системы. Особую настороженность вызывает активное самолечение различными народными средствами, которые не только не снимают симптомов заболевания, но и откладывают момент вызова врача на дом. Это несет губительные последствия для организма человека», - сказала Бабура.

ИСТОЧНИК KP.RU