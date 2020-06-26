2020-06-26T16:08:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В регионе зарегистрировано 2 392 случая заболевания коронавирусом, пятая часть из них – граждане старше 65 лет
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции для жителей Калининградской области старше 65 лет продлен до 10 июля. Решение об этом принято на оперативном штабе по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в пятницу, 26 июня.

«Я еще раз обращаюсь к нашим гражданам старше 65 лет. При ухудшении самочувствия необходимо обращаться 103 или 112, звонить в свою поликлинику и вызывать терапевтов, фельдшеров. Надо ограничить число контактов, стараться не выходить из дома без надобности, обращаться в администрации, к социальным работникам, чтобы они обеспечили питанием и лекарствами на данный период», – подчеркнул губернаторАнтон Алиханов.

Главный санитарный врач Елена Бабура, сообщила, что в регионе зарегистрировано 2 392 случая заболевания коронавирусом, пятая часть из них – граждане старше 65 лет.

«В основном среди жителей региона этой возрастной категории коронавирус протекает в средней и тяжелой форме со значительным поражением органов дыхательной системы. Особую настороженность вызывает активное самолечение различными народными средствами, которые не только не снимают симптомов заболевания, но и откладывают момент вызова врача на дом. Это несет губительные последствия для организма человека», - сказала Бабура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будут курсировать поезда из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с 1 июля
Калининградец получил 5 лет «строгача» за серию квартирных краж
Калининградца будут судить за укрывательство убийства своего племянника
В Багратионовске раскрыли поджог дома 3-летней давности
В Калининграде сапёры Балтфлота обезвредили четыре снаряда времен войны
В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
В субботу в Калининградской области не будут продавать алкоголь
В Калининградской области закрыли второй обсерватор за неделю
Калининградец украл машину приятеля и сдал её на металлолом
В Калининградской области в четверг более 47 тыс человек проголосовали по поправкам в Конституцию
Исследование: Большинству калининградцев удается сохранять баланс между работой и личной жизнью
В Васильково ребенок выпал из окна третьего этажа
Алиханов анонсировал строительство нового моста в районе Музея Мирового Океана
Когда возобновится железнодорожное сообщение Калининграда с "большой" Россией
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
В Калининграде на выходных пройдут массовые проверки водителей на трезвость
В Калининграде умер депутат Облдумы Александр Федоренко
В Нестеровском районе сбили велосипедиста
В Калининграде выявлено 19 новых случаев коронавируса
В Калининграде операторы «Безопасного города» разыскали потерявшуюся женщину
В Калининграде на ул. Запорожской сгорел катер
В Калининграде открылись первые магазины «Пятерочка»
ФСБ: В Калининграде мошенники обманом завладели 14 участками в СНТ
Музей Балтфлота вошел в топ-7 самых интересных морских музеев в России
После скандала со свадьбой Алиханов заморозил выплаты рестораторам из бюджета
Калининградский врач-невролог напомнила основные правила профилактики инсульта в жару
Под Калининградом на месте добычи песка во время подготовки к ЧМ-18 высадили тысячи деревьев
«Янтарьэнерго»: электроснабжение в Калининграде будет полностью восстановлено в течение ближайших 10 минут