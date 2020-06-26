В Калининграде сапёры Балтфлота обезвредили четыре снаряда времен войны

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:15:09+03:00

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В Калининграде военные саперы обнаружили и обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Боеприпасы обнаружили на улице Большая окружная в ходе проведения строительных работ. Специалисты инженерного полка обезвредили три 50-мм артиллерийских снаряда и один артбоеприпас калибра 122-мм. Найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезвредили около 1300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU