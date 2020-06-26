В Багратионовске раскрыли поджог дома 3-летней давности
В Багратионовском районе полицейские установили подозреваемого в поджоге нежилого здания, который произошел в августе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Молодежной в поселке Корнево. Там огнем был частично поврежден сгорел заброшенный дом, ущерб составил 300 тысяч рублей.
«Тогда установить причины пожара установить не удалось, однако спустя три года комплексная пожарно-техническая экспертиза показала, что пожар произошёл из-за незатушенной сигареты. Сотрудники полиции установили, что к поджогу причастен 20-летний местный житель, который не позаботился потушить сигарету во время посещения здания», - рассказали в пресс-службе полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога», санкции которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU