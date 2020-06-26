Калининградца будут судить за укрывательство убийства своего племянника

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:36:18+03:00

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Жителя Славского района будут судить за укрывательство особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2019 года 31-летний мужчина узнал, что его знакомая, с которой он находился в дружеских отношениях, убила его племянника. Мужчина закопал труп родственника в хозяйственной постройке дома, а затем выбросил орудие преступления.

«В дальнейшем, продолжая укрывать совершенное убийство, мужчина не сообщил сотрудникам правоохранительных органов о совершенном преступлении», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Славский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU