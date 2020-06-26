Калининградца будут судить за укрывательство убийства своего племянника
Жителя Славского района будут судить за укрывательство особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В марте 2019 года 31-летний мужчина узнал, что его знакомая, с которой он находился в дружеских отношениях, убила его племянника. Мужчина закопал труп родственника в хозяйственной постройке дома, а затем выбросил орудие преступления.
«В дальнейшем, продолжая укрывать совершенное убийство, мужчина не сообщил сотрудникам правоохранительных органов о совершенном преступлении», - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Славский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU