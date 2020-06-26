Калининградец получил 5 лет «строгача» за серию квартирных краж

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:49:51+03:00

В некоторые квартиры он поднимался по водосточным трубам, после чего отверткой открывал стеклопакеты

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили мужчину за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Летом прошлого года горожанин обокрал шесть квартир на на улицах Восточная, Советский проспект, Судостроительная, Великолукская, Молдавская, Репина. В некоторые квартиры он поднимался по водосточным трубам, после чего отверткой открывал стеклопакеты. Всего он украл имущества на 200 тысяч рублей.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU