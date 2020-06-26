Как будут курсировать поезда из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с 1 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:54:38+03:00

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Как уже рассказывала «Комсомолка», с 1 июля возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение Калининградской область с другими российскими регионами. По информации официального сайта РЖД, в расписание вернутся два поезда.

В первый рейс поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва отправится 1 июля и затем будет курсировать через день по нечетным числам. Из Москвы в Калининград можно будет уехать через день по четным числам.

Поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург отправится 1 июля. До 5 октября он будет курсировать по средам и субботам, а после – раз в 4 дня. Из Санкт-Петербурга до 6 октября поезд будет курсировать по четвергам и воскресеньям, а потом - раз в 4 дня.

Время отправления и прибытия поездов из начальной в конечную точки маршрута не изменилось.

- При следовании поездов через территорию Литвы и Беларуси предусмотрены только технические остановки – посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет, - предупреждают в РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU