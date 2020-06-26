В Калининграде возобновляется двустороннее движение по ул. Инженерной

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:22:36+03:00

После ночной проверки контактной сети на улицу вернётся и троллейбус

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В Калининграде в пятницу, 26 июня, возобновляется двустороннее движение по улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Транспорт, в том числе автобусы №№23, 34, 36 и маршрутка №71, поедут по привычным маршрутам. После ночной проверки контактной сети на Инженерную вернётся и троллейбус.

В мэрии добавили, что время горения секций светофора на перекрёстке с Судостроительной специалисты планируют скорректировать в зависимости от мониторинга реального трафика.

За три месяца дорожники на Инженерной демонтировали старое покрытие тротуаров и проезжей части, отсыпали и уплотнили основание, уложили геосетку и слои асфальтобетона на площади 3324 квадратных метра. Также там установили новый ортовой камень, уложили тактильную плитку, нанесли

ИСТОЧНИК KP.RU