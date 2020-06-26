В Калининграде возобновляется двустороннее движение по ул. Инженерной
В Калининграде в пятницу, 26 июня, возобновляется двустороннее движение по улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Транспорт, в том числе автобусы №№23, 34, 36 и маршрутка №71, поедут по привычным маршрутам. После ночной проверки контактной сети на Инженерную вернётся и троллейбус.
В мэрии добавили, что время горения секций светофора на перекрёстке с Судостроительной специалисты планируют скорректировать в зависимости от мониторинга реального трафика.
За три месяца дорожники на Инженерной демонтировали старое покрытие тротуаров и проезжей части, отсыпали и уплотнили основание, уложили геосетку и слои асфальтобетона на площади 3324 квадратных метра. Также там установили новый ортовой камень, уложили тактильную плитку, нанесли
ИСТОЧНИК KP.RU