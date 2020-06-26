Калининградец забрал из банкомата чужие деньги и попал под уголовное дело

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:31:46+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело после того, как он забрал из банкомата чужие деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл в торговом центре на Ленинском проспекте. 40-летняя горожанка вставила карту в банкомат, ввела ПИН-код, однако отвлеклась на телефонный звонок и забыла завершить операцию. Оставленные 20 тысяч рублей тут же забрал ранее судимый 33-летний мужчина.

Когда полицейские разыскали злоумышленника, он уже успел потратить все деньги. Теперь ему предстоит отвечать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU