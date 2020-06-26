В Калининград вернулись более 100 моряков из Мавритании

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:04:36+03:00

Моряки не могли вернуться в Россию из-за ограничительных мер по коронавирусу

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В Калининградскую область из Мавритании вернулись больше 100 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за границы в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Рейс с моряками уже приземлился в аэропорту «Храброво». Всего в Калининград прилетели 105 моряков. Все моряки отправятся на двухнедельную самоизоляцию.

По данным оперштаба, следующий вывозной рейс моряков ожидается 2 июля. Домой из Мавритании вернутся сразу 160 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU