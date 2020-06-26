В Калининграде в немецком бункере забыли туриста

26 Июнь 2020 2020-06-26T19:24:09+03:00

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Эта история произошла в Калининграде около трех лет назад, но известно о ней стало только сейчас. В музей «Фридландские ворота» пришел столичный турист: осмотрел выставки и решил вместе с группой других гостей посетить бункер (он тогда был открыт для посещений и работал как отдельная экспозиция).

В бомбоубежище спустилась вся группа с экскурсоводом. Осмотрели мощные своды, выставку фотографий городов, разбомбленных в годы Второй Мировой войны, и вышли на поверхность. Не вышел только этот парень. Вероятно, он замешкался в зигзагообразном тоннеле и пропустил команду: «На выход».

- Двери закрыли, и этот 20-летний парень там остался. Экскурсия проходила утром. В тот день в бункер больше туристов не водили. Лишь вечером смотритель пошел проверять двери, и обнаружил в бункере забытого человека. Он реально просидел под землей весь день, даже позвонить не мог, ведь мобильная связь там не ловит, - рассказал директор "Фридландских ворот" Андрей Ярцев.

Интересно, что сам молодой человек музею и его сотрудникам претензий не предъявлял. Сказал, мол, что посидеть в бункере ему показалось прикольным. Действительно, когда еще останешься в темном немецком подземелье. Есть все основания надеяться, что эту поездку в Калининград столичный турист запомнил на всю жизнь.

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Кёнигсбергский бункер, расположенный неподалеку от музея «Фридландские ворота» (6+), откроют для посещения. Об этом «Комсомолке» в Калининграде рассказал директор музея Андрей Ярцев.

- Такие бомбоубежища в Кёнигсберге строили с 1939 года и возвели более трех сотен. Они имели зигзагообразную форму, или, как говорили немцы, W-образную, по аналогии с немецкой буквой W. Так легче гасится ударная волна в случае попадания снаряда. Длина хода – около 100 метров, глубина – порядка 3 метров, - рассказывает Андрей Ярцев. - Эти бункеры были разной степени комфортности. Наш – самый простой: в нем можно стоять, там есть свет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU