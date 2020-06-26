В Калининграде сразу четыре автомобиля столкнулись "паровозиком"

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:46:30+03:00

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В поселке Александра Космодемьянского в пятницу произошла авария. Друг с другом столкнулось сразу четыре автомобиля, в том числе такси Uber. Автор видеоролика, размещенного в сообществе "Янтарный ДЛБ" озаглавил видео "Поцелуй вчетвером".

Информации о пострадавших нет, хотя, скорее всего, авария обошлась без серьезных последствий. А вот ремонт предстоит всем участникам ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU