В Калининграде сразу четыре автомобиля столкнулись "паровозиком"
Авария произошла в поселке Космодемьянского
Авария "паровозиком" в Калининграде.ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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В поселке Александра Космодемьянского в пятницу произошла авария. Друг с другом столкнулось сразу четыре автомобиля, в том числе такси Uber. Автор видеоролика, размещенного в сообществе "Янтарный ДЛБ" озаглавил видео "Поцелуй вчетвером".
Информации о пострадавших нет, хотя, скорее всего, авария обошлась без серьезных последствий. А вот ремонт предстоит всем участникам ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU