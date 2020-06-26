2020-06-26T22:13:21+03:00
История современности

В Зеленоградском районе найдены останки семи красноармейцев

Удалось установить личность одного из погибших – это младший сержант Каримжан Раджабов
Иван МАРКОВ
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Награда Каримжана РаджабоваНаграда Каримжана РаджабоваФото: Руслан Хисамов
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Поисковики из отряда «Совесть» во время разведки местности в Зеленоградском районе обнаружили останки семи красноармейцев. Об этом корреспонденту «Комсомолки» в Калининграде сообщил руководитель поискового отряда Руслан Хисамов.

- Семеро погибших были найдены в одной воронке, - поясняет Хисамов. – Одного из бойцов удалось опознать по боевой награде, ордену Славы 3-й степени. Это младший сержант Каримжан Раджабов. Он был санинструктором 2-го стрелкового батальона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии и до недавнего времени числился пропавшим без вести.

Интересно, что останки семи бойцов были найдены на высоте 70,9 рядом с бывшим поселком Койенен (сегодня не существует – Ред.), где погиб Герой Советского Союза капитан Петр Романов, командовавший первым стрелковым батальоном того же полка, в котором служил Раджабов. Именно Романов вызвал огонь на себя, когда немецкая пехота ворвалась на высоту и подошла на расстояние броска гранаты.

- Чисто теоретически, среди останков найденных нами бойцов может быть и капитан Романов, в честь которого назван поселок Романово в Зеленоградском районе, - считает Хисамов. – Мы будем продолжать исследования

ИСТОЧНИК KP.RU

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