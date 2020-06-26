В Зеленоградском районе спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:45:41+03:00

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В пятницу 26 июня на побережье в районе поселка Куликово случилось ЧП, для предотвращения последствий которого потребовалась помощь спасателей. Как сообщает пресс-служба районной администрации, днем на пульт дежурного ЕДДС администрации округа поступил сигнал о том, что в море в районе поселка Куликово уносит мужчину на надувном матрасе.

- Незамедлительно был спущен на воду гидроцикл, на котором муниципальный спасатель в считанные минуты пришел на помощь неосторожному купальщику, - уточняет пресс-служба. - Выяснилось, что свои силы не рассчитал гость из Калининграда, купавшийся за границами муниципального пляжа на надувном матрасе, не предназначенном для отдыха на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU