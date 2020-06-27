В Калининграде предупредили родителей об автоматическом продлении региональных мер поддержки

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:39:22+03:00

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На полгода автоматически продлеваются региональные меры поддержки для семей с детьми, ранее назначенные до сентября 2020 года. Об этом предупредили родителей в министерстве социальной политики Калининградской области.

- Речь идет о региональном пособии на ребенка – 250 рублей и единой денежной выплате многодетной семье, - пояснили в министерстве. - Обращаться родителям, у которых срок предоставления пособий заканчивается с 1 июля до 1 октября, не надо. Эти выплаты автоматически продлеваются еще на шесть месяцев.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 июля проиндексируется ежемесячная денежная выплата многодетным малообеспеченным семьям, которая предоставляется в дополнение к пособию на ребенка. Ранее она была 1 804 рублей в месяц, а теперь составит 1 858 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU