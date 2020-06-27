Сегодня Калининград присоединится к общефедеральному празднику «Выпускной-2020»
27 июня для всех школьников страны пройдёт общефедеральный «Выпускной-2020». Мероприятие пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
С 11.00 по калининградскому времени выпускников начнут поздравлять выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов страны. Выпускников поздравит Президент России Владимир Владимирович Путин.
- Центральное празднование будет дополнено множеством онлайн-мероприятий, которые будут проводиться в регионах страны. Калининградская программа состоит из истории школьников, ставших победителями олимпиад и всероссийских конкурсов, из опыта педагогов, победивших в региональных и федеральных конкурсах «Учитель года», из историй выпускников детских технопарков «Кванториум», «IT-кубов» и «Точек роста», - сообщили в комитете по образованию администрации Калининграда.
В 17:00 по калининградскому времени для выпускников начнется праздничный концерт с участием звезд, организованный социальной сетью «ВКонтакте», под названием «Основной Выпускной». Выпускников ждут выступления любимых артистов, а некоторым достанется особенный подарок – личное общение с кумиром.
Вечерняя программа «Выпускного-2020» завершится традиционным популярным фестивалем «Алые паруса».
Напомним, 27 июня в Калининградской области запрещена продажа алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU