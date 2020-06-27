2020-06-27T11:39:43+03:00
Общество

На Балтийском флоте готовятся к проведению конкурса «Морской десант-2020»

В Калининградскую область уже прибыли команды-участницы
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Идет подготовка к конкурсу "Морской десант-2020".Идет подготовка к конкурсу "Морской десант-2020".Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградскую область прибыли команды Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, а также Дальневосточного высшего общевойскового командного и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училищ для участия в конкурсе «Морской десант-2020». И ближайшее время на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» начнется прием экипажами бронетранспортеров БТР-82А и приведение их вооружения к нормальному бою. Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

- В рамках подготовки к участию в «Морском десанте» команды на полигоне будут совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням. В общей сложности в мероприятии будет задействовано более 20 единиц боевой техники, - рассказали в пресс-службе.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-Морского Флота «Морской десант - 2020» пройдет с 3 по 7 июля. Победители межфлотского этапа конкурса примут участие в международном конкурсе «Морской десант» в рамках АРМИ-2020.

Перед проведением тренировок все бронетранспортеры будут тщательно продезинфицированы. Все участники конкурса находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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