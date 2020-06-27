2020-06-27T12:04:19+03:00
Общество

Антон Алиханов: все ограничения для отельеров снимут 29 июня

По данным регионального правительства, в индустрии гостеприимства занято почти десять тысяч человек
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Все ограничения для отельеров снимут 29 июня.Все ограничения для отельеров снимут 29 июня.Фото: Правительство Калининградской области
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Во время открытия туристического сезона в Янтарном глава региона Антон Алиханов завил, что все ограничения для отельеров снимут 29 июня.

- Если говорить про меры безопасности и переходить от эмоций к бизнесу, к отрасли, могу сказать, что мы, конечно, тоже очень серьезную в последние годы делали ставку на туризме, - цитирует Антона Алиханова «Клопсу.ру». - Мы уже прошли первый и второй этап снятия ограничений. У нас отменены все справки по прибытию в область, то есть у нас можно спокойно прилетать. И последние вот там мелкие бюрократические ограничения в понедельник будут сняты. Они не касались туристов, но и они тоже в ближайшее время будут сняты..

Глава Калининградской области добавил, в отрасли в регионе заняты почти десять тысяч человек.

Индустрия гостеприимства признана пострадавшей, ей приходится встраиваться в новые реалии оперативно. Так, ранее региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак, характеризуя лето-2020, заявил, что в этом году структура потребления туристического продукта изменится существенным образом.

- Упор будет сделан на индивидуальные туры и семейные поездки, - сказал министр. - У туристов появится более высокий запрос на самостоятельные путешествия. В приоритете будет природный, экологический отдых, с максимальным социальным дистанцированием. Это значит, что вырастет спрос на аренду автомобилей, на взаимодействие с индивидуальными гидами, построение индивидуальных экскурсий, интерес к мобильным приложениям. Поэтому основной акцент делаем на безопасности и цифровизации отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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