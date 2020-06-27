2020-06-27T12:46:13+03:00
Общество

В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф

Курс восстановительного лечения Камилы Разиньковой стоит 600 тысяч рублей
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Камила Разинькова идет на поправку, в этом ей помогают неравнодушные калининградцы.Камила Разинькова идет на поправку, в этом ей помогают неравнодушные калининградцы.Фото: Фонд "Берег надежды"
Изменить размер текста:

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил новый сбор в помощь 15-летней Камиле Разиньковой из Гусева.

- В марте 2019 года ученица ШИЛИ получила тяжелейшую травму - перелом позвоночника. Вот уже больше года семья девочки борется за то, чтобы Камила встала на ноги и заново научилась ходить, - рассказали в фонде. - Девочке предстоит пройти новый курс восстановительного лечения в центре «Аксон» во Вроцлаве (специализация центра - травмы позвоночника). Стоимость трехмесячного курса — 600 000 рублей.

5 марта 2019 года на Камилу в комнате общежития ШИЛИ упал шкаф, у девочки - перелом позвоночника. Ей сделали экстренную серьезную операцию в Калининграде, после чего отправили в Санкт-Петербург. После операции в институте имени Турнера Камила провела несколько дней в реанимации, затем проходила долгое восстановительное лечение в разных клиниках.

- Камила не сдается! – утверждают в благотворительном фонде.- Она упорно работает, чтобы снова научиться ходить.

В прошлый раз мы собрали для девочки 300 000 рублей на курсы восстановительного лечения в польских центрах «Аксон» и «Кинезис», у девочки заметны улучшения. И есть надежда, что после нового курса лечения Камила «встанет на трость».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В регионе за два дня в голосовании по Конституции приняли участие более 110 тысяч граждан
В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф
Антон Алиханов: все ограничения для отельеров снимут 29 июня
На Балтийском флоте готовятся к проведению конкурса «Морской десант-2020»
Сегодня Калининград присоединится к общефедеральному празднику «Выпускной-2020»
В Калининграде предупредили родителей об автоматическом продлении региональных мер поддержки
В Зеленоградском районе спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе
В Зеленоградском районе найдены останки семи красноармейцев
В Калининграде сразу четыре автомобиля столкнулись "паровозиком"
На выезд из Калининграда собрались километровые пробки
В Калининграде в немецком бункере забыли туриста
В Калининград вернулись более 100 моряков из Мавритании
Калининградец забрал из банкомата чужие деньги и попал под уголовное дело
В Калининграде возобновляется двустороннее движение по ул. Инженерной
Как будут курсировать поезда из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с 1 июля
Калининградец получил 5 лет «строгача» за серию квартирных краж
Калининградца будут судить за укрывательство убийства своего племянника
В Багратионовске раскрыли поджог дома 3-летней давности
В Калининграде сапёры Балтфлота обезвредили четыре снаряда времен войны
В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
В субботу в Калининградской области не будут продавать алкоголь
В Калининградской области закрыли второй обсерватор за неделю