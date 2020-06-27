В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф
Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил новый сбор в помощь 15-летней Камиле Разиньковой из Гусева.
- В марте 2019 года ученица ШИЛИ получила тяжелейшую травму - перелом позвоночника. Вот уже больше года семья девочки борется за то, чтобы Камила встала на ноги и заново научилась ходить, - рассказали в фонде. - Девочке предстоит пройти новый курс восстановительного лечения в центре «Аксон» во Вроцлаве (специализация центра - травмы позвоночника). Стоимость трехмесячного курса — 600 000 рублей.
5 марта 2019 года на Камилу в комнате общежития ШИЛИ упал шкаф, у девочки - перелом позвоночника. Ей сделали экстренную серьезную операцию в Калининграде, после чего отправили в Санкт-Петербург. После операции в институте имени Турнера Камила провела несколько дней в реанимации, затем проходила долгое восстановительное лечение в разных клиниках.
- Камила не сдается! – утверждают в благотворительном фонде.- Она упорно работает, чтобы снова научиться ходить.
В прошлый раз мы собрали для девочки 300 000 рублей на курсы восстановительного лечения в польских центрах «Аксон» и «Кинезис», у девочки заметны улучшения. И есть надежда, что после нового курса лечения Камила «встанет на трость».
ИСТОЧНИК KP.RU