В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:46:13+03:00

Камила Разинькова идет на поправку, в этом ей помогают неравнодушные калининградцы. Фото: Фонд "Берег надежды"

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Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил новый сбор в помощь 15-летней Камиле Разиньковой из Гусева.

- В марте 2019 года ученица ШИЛИ получила тяжелейшую травму - перелом позвоночника. Вот уже больше года семья девочки борется за то, чтобы Камила встала на ноги и заново научилась ходить, - рассказали в фонде. - Девочке предстоит пройти новый курс восстановительного лечения в центре «Аксон» во Вроцлаве (специализация центра - травмы позвоночника). Стоимость трехмесячного курса — 600 000 рублей.

5 марта 2019 года на Камилу в комнате общежития ШИЛИ упал шкаф, у девочки - перелом позвоночника. Ей сделали экстренную серьезную операцию в Калининграде, после чего отправили в Санкт-Петербург. После операции в институте имени Турнера Камила провела несколько дней в реанимации, затем проходила долгое восстановительное лечение в разных клиниках.

- Камила не сдается! – утверждают в благотворительном фонде.- Она упорно работает, чтобы снова научиться ходить.

В прошлый раз мы собрали для девочки 300 000 рублей на курсы восстановительного лечения в польских центрах «Аксон» и «Кинезис», у девочки заметны улучшения. И есть надежда, что после нового курса лечения Камила «встанет на трость».

ИСТОЧНИК KP.RU