В регионе за два дня в голосовании по Конституции приняли участие более 110 тысяч граждан

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:24:50+03:00

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ЦИК России опубликовал данные о ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Калининградской области 25 и 26 июня проголосовало 110 146 граждан (13,66% от числа зарегистрированных в регионе). Об этом сообщили в избирательной комиссии Калининградской области.

Численность участников в общероссийском голосовании в регионе на 1 января 2020 года – 809 111 человек. На 554 избирательных участках задействован 2551 общественный наблюдатель.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля. При этом можно проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Все участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому. Так, сегодня выездная комиссия избиркома работает с жителями отдаленной от участка Балтийской косы. Здесь вправе проголосовать 562 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU