2020-06-27T13:24:50+03:00
Общество

В регионе за два дня в голосовании по Конституции приняли участие более 110 тысяч граждан

Явка составляет 13, 66%
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Выездная комиссия избиркома сегодня работает на Балтийской косе.Выездная комиссия избиркома сегодня работает на Балтийской косе.Фото: Избирательная комиссия Калининградской области
Изменить размер текста:

ЦИК России опубликовал данные о ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Калининградской области 25 и 26 июня проголосовало 110 146 граждан (13,66% от числа зарегистрированных в регионе). Об этом сообщили в избирательной комиссии Калининградской области.

Численность участников в общероссийском голосовании в регионе на 1 января 2020 года – 809 111 человек. На 554 избирательных участках задействован 2551 общественный наблюдатель.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля. При этом можно проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Все участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому. Так, сегодня выездная комиссия избиркома работает с жителями отдаленной от участка Балтийской косы. Здесь вправе проголосовать 562 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В регионе за два дня в голосовании по Конституции приняли участие более 110 тысяч граждан
В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф
Антон Алиханов: все ограничения для отельеров снимут 29 июня
На Балтийском флоте готовятся к проведению конкурса «Морской десант-2020»
Сегодня Калининград присоединится к общефедеральному празднику «Выпускной-2020»
В Калининграде предупредили родителей об автоматическом продлении региональных мер поддержки
В Зеленоградском районе спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе
В Зеленоградском районе найдены останки семи красноармейцев
В Калининграде сразу четыре автомобиля столкнулись "паровозиком"
На выезд из Калининграда собрались километровые пробки
В Калининграде в немецком бункере забыли туриста
В Калининград вернулись более 100 моряков из Мавритании
Калининградец забрал из банкомата чужие деньги и попал под уголовное дело
В Калининграде возобновляется двустороннее движение по ул. Инженерной
Как будут курсировать поезда из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с 1 июля
Калининградец получил 5 лет «строгача» за серию квартирных краж
Калининградца будут судить за укрывательство убийства своего племянника
В Багратионовске раскрыли поджог дома 3-летней давности
В Калининграде сапёры Балтфлота обезвредили четыре снаряда времен войны
В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
В субботу в Калининградской области не будут продавать алкоголь
В Калининградской области закрыли второй обсерватор за неделю