Очевидцы сообщают об аварии у Холмогоровки с участием четырех автомобилей
Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии около поселка Холмогоровка Зеленоградского городского округа с участием четырех автомобилей (по другим данным, не разъехались три машины).
- На месте уже скорая, несколько машин ГИБДД, - рассказали «Комсомолке». - Серьезная пробка в обе стороны. Скоро с моря отдыхающие массово поедут в Калининград, и вообще засада будет. Советский проспект и частично Окружная на повороте к Чкаловску стоят.
Информация о ДТП уже размещена в сообществе автомобилистов Калининграда и области во «Вконтакте».
О состоянии пострадавших и причинах аварии пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU