Очевидцы сообщают об аварии у Холмогоровки с участием четырех автомобилей

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:27:46+03:00

По предварительной информации, не разъехались четыре машины. Фото: Александр КАТЕРУША

Движение и со стороны побережья в Калининград, и в обратном направлении сильно затруднено

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Очевидцы сообщают о дорожно-транспортном происшествии около поселка Холмогоровка Зеленоградского городского округа с участием четырех автомобилей (по другим данным, не разъехались три машины).

- На месте уже скорая, несколько машин ГИБДД, - рассказали «Комсомолке». - Серьезная пробка в обе стороны. Скоро с моря отдыхающие массово поедут в Калининград, и вообще засада будет. Советский проспект и частично Окружная на повороте к Чкаловску стоят.

Информация о ДТП уже размещена в сообществе автомобилистов Калининграда и области во «Вконтакте».

О состоянии пострадавших и причинах аварии пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU