В Калининградской области с 6 июля детские сады возвращаются к обычной работе
С 6 июля в Калининградской области начнется постепенное введение полноценно работающих садов. Об этом сообщили сегодня в региональном правительстве.
- Пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на новую коронавирусную инфекцию в медорганизациях региона и не получат результатов, учреждение не может быть открыто, - рассказали о деталях подготовки детских садов к открытию. - О старте работы дошкольной организации необходимо узнавать у заведующей или в муниципальном органе управления образованием.
В правительстве также обращают внимание: если в группе выявляется ребенок с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, то все дошколята из этой группы отправляются на двухнедельный карантин и обследование в установленном порядке.
В настоящее время в регионе 25 детских садов находятся на ремонте.
ИСТОЧНИК KP.RU