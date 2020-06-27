В Калининградской области с 6 июля детские сады возвращаются к обычной работе

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:43:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 июля в Калининградской области начнется постепенное введение полноценно работающих садов. Об этом сообщили сегодня в региональном правительстве.

- Пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на новую коронавирусную инфекцию в медорганизациях региона и не получат результатов, учреждение не может быть открыто, - рассказали о деталях подготовки детских садов к открытию. - О старте работы дошкольной организации необходимо узнавать у заведующей или в муниципальном органе управления образованием.

В правительстве также обращают внимание: если в группе выявляется ребенок с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, то все дошколята из этой группы отправляются на двухнедельный карантин и обследование в установленном порядке.

В настоящее время в регионе 25 детских садов находятся на ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU