2020-06-27T15:43:16+03:00
Общество

В Калининградской области с 6 июля детские сады возвращаются к обычной работе

В настоящее время воспитатели проходят тестирование на коронавирусную инфекцию
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Чтобы открыть детский сад, требуется позаботиться о безопасности детей и педагогов.Чтобы открыть детский сад, требуется позаботиться о безопасности детей и педагогов.Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

С 6 июля в Калининградской области начнется постепенное введение полноценно работающих садов. Об этом сообщили сегодня в региональном правительстве.

- Пока все сотрудники, не работавшие длительное время, не пройдут тестирование на новую коронавирусную инфекцию в медорганизациях региона и не получат результатов, учреждение не может быть открыто, - рассказали о деталях подготовки детских садов к открытию. - О старте работы дошкольной организации необходимо узнавать у заведующей или в муниципальном органе управления образованием.

В правительстве также обращают внимание: если в группе выявляется ребенок с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, то все дошколята из этой группы отправляются на двухнедельный карантин и обследование в установленном порядке.

В настоящее время в регионе 25 детских садов находятся на ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональные власти обозначили сроки открытия ресторанов и бассейнов
За первую неделю приемной кампании БФУ имени Канта принял 3500 заявлений
Антон Алиханов: за счет региона будет оборудован новый слип
В Калининград прилетели туристы с Урала
Прибывающих в Калининградскую область на поездах проверят на признаки ОРВИ
В Калининградской области с 6 июля детские сады возвращаются к обычной работе
Очевидцы сообщают об аварии у Холмогоровки с участием четырех автомобилей
В регионе за два дня в голосовании по Конституции приняли участие более 110 тысяч граждан
В Калининграде снова собирают деньги для лечения девочки, на которую упал шкаф
Антон Алиханов: все ограничения для отельеров снимут 29 июня
На Балтийском флоте готовятся к проведению конкурса «Морской десант-2020»
Сегодня Калининград присоединится к общефедеральному празднику «Выпускной-2020»
В Калининграде предупредили родителей об автоматическом продлении региональных мер поддержки
В Зеленоградском районе спасли мужчину, которого унесло в открытое море на надувном матрасе
В Зеленоградском районе найдены останки семи красноармейцев
В Калининграде сразу четыре автомобиля столкнулись "паровозиком"
На выезд из Калининграда собрались километровые пробки
В Калининграде в немецком бункере забыли туриста
В Калининград вернулись более 100 моряков из Мавритании
Калининградец забрал из банкомата чужие деньги и попал под уголовное дело
В Калининграде возобновляется двустороннее движение по ул. Инженерной
Как будут курсировать поезда из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург с 1 июля
Калининградец получил 5 лет «строгача» за серию квартирных краж
Калининградца будут судить за укрывательство убийства своего племянника
В Багратионовске раскрыли поджог дома 3-летней давности
В Калининграде сапёры Балтфлота обезвредили четыре снаряда времен войны
В Калининградской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
В субботу в Калининградской области не будут продавать алкоголь
В Калининградской области закрыли второй обсерватор за неделю