2020-06-27T15:58:31+03:00
Общество

Прибывающих в Калининградскую область на поездах проверят на признаки ОРВИ

С 1 июля для жителей региона возобновляется железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Приезжающим в регион на поездах обязательно измерят температуру.Приезжающим в регион на поездах обязательно измерят температуру.Фото: Правительство Калининградской области
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В связи с возобновлением железнодорожного сообщения с 1 июля на пункте пропуска Чернышевское вводится обязательная термометрия, проверка на наличие признаков ОРВИ приезжающих. Об этом сегодня сообщили в региональном правительстве.

Поезд № 30/29 КалининградМосква из Калининграда будет отправляться 1,3,5 июля в 13:03, с 6 июля по нечетным числам до ввода нового графика. Отправление из Москвы 2 июля в 17:47, начиная с 3 июля по четным числам до ввода нового графика.

По станциям Кибартай, Вильнюс, Кяна, Гудогай, Сморгонь, Молодечно, Минск, Борисов, Орша устанавливаются технические стоянки в оба направления (без права посадки/высадки пассажиров).

Поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург из Калининграда с 1 июля по 30 сентября будет отправляться 2 раза в неделю по средам и субботам в 9:13. Начиная с 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября; 1, 5, 9 декабря поезд будет курсировать согласно действующему расписанию.

Отправление из Санкт-Петербурга в Калининград с 3 июля по 2 октября два раза в неделю, по понедельникам и пятницам в 13:25. Начиная с 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября; 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября; 3, 7, 11 декабря поезд будет курсировать согласно действующему расписанию.

По станциям Кибартай, Вильнюс, Кяна, Гудогай, Сморгонь, Молодечно, Крулевщизна, Полоцк, Шумилино, Витебск устанавливаются технические стоянки в оба направления (без права посадки/высадки пассажиров).

ИСТОЧНИК KP.RU

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