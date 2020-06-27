Антон Алиханов: за счет региона будет оборудован новый слип

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:57:30+03:00

По словам губернатора, несколько мест для спуска лодок уже подыскали

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Глава региона просит рыбаков не переживать – возможность удобно и бесплатно спускать лодки на воду будет у всех.

- Рыбаков прошу не переживать за слип, - написал Антон Алиханов в Инстаграме. – За счет региона будет оборудован новый слип взамен слипа в Филино. Новый слип или несколько (думаем, сделать два) будет бесплатным и с удобными подъездом, парковками. Возможность удобно и бесплатно спускать лодки на воду сохранится и впредь. Несколько мест уже подыскали, с инициативной группой согласуем все детали.

Однако на просьбу главы региона «не переживать» рыбаки явно встревожились и стали спрашивать губернатора – где же решено строить новый слип?

- В Пионерском при западе и севере, если погода резко поменяется, будет трудно вернуться на берег, - заметил один из подписчиков на информацию о возможном строительстве спуска в Пионерском. - В Филино ветер отсекает мыс. Нету альтернативы филинскому слипу!

Губернатор также заверил, что сначала построят новый слип и только затем закроют тот, что действует в Филино.

"Комсомолка" уже сообщала, что слип в Филино действует незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU