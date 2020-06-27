Антон Алиханов: за счет региона будет оборудован новый слип
Глава региона просит рыбаков не переживать – возможность удобно и бесплатно спускать лодки на воду будет у всех.
- Рыбаков прошу не переживать за слип, - написал Антон Алиханов в Инстаграме. – За счет региона будет оборудован новый слип взамен слипа в Филино. Новый слип или несколько (думаем, сделать два) будет бесплатным и с удобными подъездом, парковками. Возможность удобно и бесплатно спускать лодки на воду сохранится и впредь. Несколько мест уже подыскали, с инициативной группой согласуем все детали.
Однако на просьбу главы региона «не переживать» рыбаки явно встревожились и стали спрашивать губернатора – где же решено строить новый слип?
- В Пионерском при западе и севере, если погода резко поменяется, будет трудно вернуться на берег, - заметил один из подписчиков на информацию о возможном строительстве спуска в Пионерском. - В Филино ветер отсекает мыс. Нету альтернативы филинскому слипу!
Губернатор также заверил, что сначала построят новый слип и только затем закроют тот, что действует в Филино.
"Комсомолка" уже сообщала, что слип в Филино действует незаконно.
ИСТОЧНИК KP.RU