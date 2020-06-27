2020-06-27T17:30:25+03:00
Общество

За первую неделю приемной кампании БФУ имени Канта принял 3500 заявлений

В университете отмечают высокую активность абитуриентов
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Первая неделя приемной кампании прошла активно.Первая неделя приемной кампании прошла активно.Фото: БФУ им. И. Канта
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За эту неделю сотрудники университета приняли 3500 заявлений от 1300 человек. В том числе, 374 абитуриента из 65 регионов России: Кемеровской области, Москвы и Московской области, Республики Крым, Хабаровского края и других областей, краев. 40 иностранных граждан из стран СНГ, Китая, Латвии, Литвы, Колумбии и Марокко тоже стали абитуриентами университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Мы переживали, что приемная кампания в дистанционном режиме негативно скажется на количестве поданных заявлений. Однако, заявлений в этом году поступило даже больше за этот короткий период по сравнению с первой неделей приёмной кампании прошлого года, - отметил ответственный секретарь приемной комиссии БФУ имени Канта Максим Лисогор. Регистрационная форма для подачи заявлений открылась на официальном сайте университета 19 июня. Подать заявление можно уже сейчас, не дожидаясь результатов ЕГЭ (в будущем университет сам выгрузит данные из федеральной информационной системы). Сегодня абитуриентам необходимо заполнить информацию о себе, прикрепить сканы документов и отправить заявление на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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