Региональные власти обозначили сроки открытия ресторанов и бассейнов

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:03:00+03:00

Но пока с оговоркой – при условии сохранения положительной динамики по COVID-19

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Запланированным свадьбам в Калининградской области быть! Региональные власти с оговорками, но уже обозначают сроки открытия ресторанов.

- Ориентир по дате открытия кафе и ресторанов, а также бассеи нов и других учреждении 3-го этапа - 10 июля 2020 года (при условии сохранения положительнои динамики по коронавируснои инфекции), - написал в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ранее СМИ облетело видео о том, как Антон Алиханов лично проверил и убедился в нарушении действующего запрета на проведение массовых мероприятий. В одном из загородных заведений пела и плясала свадьба.

В настоящий момент в Калининградской области разрешено работать только летним верандам и террасам, входящим в состав кафе и ресторанов.

ИСТОЧНИК KP.RU