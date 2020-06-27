Региональные власти обозначили сроки открытия ресторанов и бассейнов
Запланированным свадьбам в Калининградской области быть! Региональные власти с оговорками, но уже обозначают сроки открытия ресторанов.
- Ориентир по дате открытия кафе и ресторанов, а также бассеи нов и других учреждении 3-го этапа - 10 июля 2020 года (при условии сохранения положительнои динамики по коронавируснои инфекции), - написал в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ранее СМИ облетело видео о том, как Антон Алиханов лично проверил и убедился в нарушении действующего запрета на проведение массовых мероприятий. В одном из загородных заведений пела и плясала свадьба.
В настоящий момент в Калининградской области разрешено работать только летним верандам и террасам, входящим в состав кафе и ресторанов.
ИСТОЧНИК KP.RU