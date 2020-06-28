В Калининграде обнаружили коронавирус у ребенка, посещавшего дежурную группу в детском саду
Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди новых 15 случаев заражения COVID-19 есть двое детей. Один из них , в том числе один ребенок , посещавший «дежурную группу» детского сада №20 Калининграда.
- Противоэпидемические мероприятия проводятся . Работа группы временно приостановлена, - сообщили подробности в оперативном штабе. - Дети и сотрудники находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому, будут обследованы в установленные сроки.
Напомним, накануне было принято решение о том, детские садики и лашеря Калининградской области начнут открывать с 6 июля после проверки всех сотрудников на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU