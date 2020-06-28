В Янтарном установили надувной аквапарк
Но в эксплуатацию он еще не введен
.Фото: Facebook
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Об установке аквапарка на озере в районе первого Голубого флага сообщил в «Фэйсбуке» глава администрации Янтарного Алексей Заливатский.
«Аквапарк на озере установили, ждём разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию», - написал он.
Как ранее сообщал Заливатский, для размещения аквапарка организовали отдельную полноценную пляжную зону с зонтами, лежаками и спасательным постом. По словам градоначальника, вода в озере теплее, чем в море.
ИСТОЧНИК KP.RU