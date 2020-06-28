В Калининград мотоцикл сбил 12-летнего мальчика

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:30:32+03:00

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ДТП произошло в субботу в 17 часов в районе дома №53-57 по проспекту Калинина. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, со стороны улицы Октябрьская в направлении «Южного вокзала» ехал мотоцикл «Десна» под управлением 46-летнего водителя, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 12-летнегт мальчика. Ребенок вышел из-за остановившегося автобуса и мотоциклист не успел вовремя остановиться.

Мотоцикл опрокинулся, а его водитель получил травмы. Ребенку медицинская помощь не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU